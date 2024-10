"بينى وبينك" يشارك بفعاليات مهرجان چوا السينمائي بدورته الـ 11 في الهند

يشارك الفيلم الروائي القصير فيلم بيني وبينك- Tell No One للمخرج عمرو السيوفى ،في المسابقة الرسمية لمهرجان چوا السينمائي الدولي بدورته ال ١١ في الهند.

تدور أحداث بيني وبينك حول الشابة الحالمة نور والتى تقرر أن تستغل غياب والدها عن المنزل لتبحث عن الحب خلال موقع جرئ للدردشة ، الفيلم انتاج: أحمد ايهاب عبد الوارث-عمرو السيوفي منتج مشارك: Red Star باهو بخش CULT- محمد العمده وادهم الشريف ، بطولة مارينا فيكتور – صلاح ماجد – مايكل ج. تادرس – عماد غنيم ، سيناريو احمد ايهاب عبد الوارث ، مدير التصوير رامي الخولي ، مدير فني سلمى ك. ابراهيم ، مصمم ازياء ، داليا مشرف ، محرر محمد ممدوح ، تدرج الألوان وتصحيحها بوهديست ، مهندس صوت ميدا الخولي ، تصميم الصوت والمزج رائف علي ، موسيقى زياد هشام مساعد مدير أول أندرو ناجح ، مدير الانتاج عمر هاني ، مساعد مدير ثاني عمرو موسى، نهى البرانية ،فريق النجم الاحمر ،أحمد نوح ، هشام عبد الرازق ،عامر علي ،محمد جودة ،محمد شحاتة ، تصميم بوستر زياد حسني.

جدير بالذكر ان العمل شارك خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى بسينما المرأة بمسابقة الأفلام القصيرة والتى من المقرر انطلاق فعاليات المهرجان خلال الفترة من 20 ألى 25 أبريل الجارى ، كما تم اختيار الفيلم رسميًا فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى.