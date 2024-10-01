مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يستقبل سفير كندا الجديد في القاهرة

استقبل السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، السفير/ Ulrich Shannon سفير كندا الجديد في القاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لبلاده في مصر.



وقد تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة لا سيما العلاقات الاقتصادية، والعمل على جذب الاستثمارات الكندية لمصر، وتعزيز حركة التجارة بين البلدين، ودعم نشاط مجلس الأعمال المصري-الكندي وغرفة التجارة الكندية بما يحقق أولويات التنمية الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة.

كما بحث الجانبان ما لكندا من خبرة رائدة في تلك المجالات وتطلع الجانب المصري للاستفادة منها تعزيزاً لجهود الدولة المصرية في الملف التنموي.



جاء لقاء اليوم في أعقاب اجتماع السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي.



في نهاية اللقاء، قام السفير الكندي بإهداء السيد السفير د./ سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية لوحة بالطابع التذكاري المشترك الذي قامت الهيئة القومية للبريد بالتعاون مع جامعة الأهرام الكندية بإصداره احتفالاً بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا.



وأعرب السفير/ Shannon عن تقدير بلاده لجهود وزارة الخارجية والهجرة في إصدار الطابع التذكاري المشار إليه.