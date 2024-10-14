الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: نتنياهو يناقش أهداف الهجوم الإسرائيلي على إيران

نتنياهو
نتنياهو

ناقش بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في السر الهجوم الإسرائيلي المحتمل على الأراضي الإيرانية.

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وبحسب"روسيا اليوم"، جرى النقاش في إحدى قواعد المخابرات الإسرائيلية بحسب ما ذكرت "يديعوت أحرنوت.
وأضافت الصحيفة: "يمكن وصف اجتماع الليلة بأنه الأهم حتى الآن".
وقال مصدر،إن نتنياهو وهاليفي وغالانت ينسقون بشأن الأهداف المحتملة داخل الأراضي الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وهاليفي وغالانت لن يكشفوا عن الأهداف لمسؤولين آخرين في الحكومة خوفا من تسرب المعلومات.
وتوعدت إسرائيل بالرد، مشيرة إلى أن "إيران ارتكبت خطأ وستدفع الثمن"، فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

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