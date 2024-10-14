ديمي مور تخطف الأنظار ببشرة متألقة رغم تجاوزها الستين

خطفت الممثلة الشهيرة ديمي مور الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان هامبتونز السينمائي لعام 2024.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حصلت ديمي مور، نجمة فيلم "الشبح" البالغة من العمر 61 عاما، على جائزة الإنجاز المهني في التمثيل في المهرجان هذا العام، كما شاركت أيضًا في جلسة نقاشية مدتها 60 دقيقة بعنوان "محادثة مع ديمي مور" خلال المهرجان.

وبدت ديمي مور، نجمة فيلم About Last Night، أصغر بعقود من الزمن بفضل بشرتها المتوهجة الخالية من العيوب وشعرها الطويل الداكن.

وظهرت ديمي مور ترتدي تنورة من الصوف الرمادي الداكن بطول الكاحل وسترة سوداء مع مجوهرات رقيقة حول رقبتها وقرط يتدلى من أذنيها.

وخلال المناقشة، التي أدارتها عضو مجلس استشاري HIFF والمساهمة في برنامج Sunday Morning على شبكة CBS ألينا تشو، تحدثت ممثلة فيلم The Substance عن زوجها السابق، بروس ويليس البالغ من العمر 69 عامًا، وتشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD).

وقالت ديمي مور: "كما تعلمون، لقد قلت هذا من قبل وأعتقد أنه يتعين علينا أن تقبل حقيقة مرض بروس ولكن بالنسبة لحالته الحالية، فهي مستقر".

كانت ديمي متزوجة من نجم فيلم Die Hard من عام 1987 إلى عام 2006. وللزوجين السابقين أصدقاء مقربون ولديهم بنات هن رومر، تبلغ من العمر 36 عامًا، وسكوت ذات الـ 33 عامًا وتالولا صاحبة الـ 30 عامًا.

خلال الندوة، تم عرض لقطات من أبرز أفلام ديمي مور خلال مسيرتها المهنية، تضم مقاطع من فيلم Ghost (1990)، وفيلم AN Indecent Proposal (1993)، وفيلم GI Jane (1997).

وتشارك ديمي حاليًا في بطولة فيلم The Substance بدور نجمة هوليوود المسنة إليزابيث سباركل التي تحقن نفسها بمادة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بعد أن قيل لها إنها أصبحت كبيرة في السن بحيث لا يمكن أن تكون مرغوبة أو قابلة للعمل في مكان السينما.

وتحدثت ديمي مور عن معركتها مع صورتها الذاتية في مقابلة مع صحيفة الجارديان الشهر الماضي بعد إطلاق الفيلم، قائلة: "نحن نرى هذه الأشياء الصغيرة في ملامحنا تلك التي لا ينظر إليها أي شخص آخر، لكننا نركز بشكل مفرط على كل ما لا نراه. إذا بدأنا جميعًا في التفكير في أن قيمتنا تكمن فقط في مظهرنا، فسنكون في النهاية محطمين."