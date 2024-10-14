تكريم إدارة التواصل ودعم المعلمين بقنا

تسلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، درع التميز الذي حصلت عليه المديرية من الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم خلال الاحتفالية التي نظمت بالمدينة التعليمية تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والاستاذة نادية عبدالله رئيس الادارة المركزية لشئون المعلمين والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين.

كما كرم الوكيل الدكتورة نجاة عبده عارف مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين و أعضاء الإدارة بمديرية التربية والتعليم بقنا لتدشين الإدارة عدة فعاليات ومسابقات ناجحة ، أسفرت عن ترشيح سفراء للمديرية في مسابقة 100 معلم متمكن مبدع وتمكنت فيها الاستاذة مريم زكريا موجه التربية النفسية بإدارة نجع حمادي التعليمية من الفوز لتقديمها مشروع صناعة وإنشاء محتوى تعليمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .

أشاد مدير تعليم قنا بدور التواصل في خلق مناخ فكري تنافسي يشجع المعلم على الإبداع والابتكار ويحدث تحفيز و تعزيز لعملية التعلم ، و أثنى على أعضاء الفريق الممثل لقنا وهم محمد وجيه محمد ابراهيم مسئول التواصل والدعم بادارة قنا التعليمية ، و وفاء محمد عبدالمقصود مسئول تكنولوجي بالتواصل والدعم ادارة قنا التعليمية، والدكتور أحمد محمد جاد الرب مسئول الدعم والتواصل بادارة ابوتشت التعليمية، ومحمد فتحي مسئول تكنولوجي بالدعم والتواصل ادارة ابوتشت التعليمية ، و أحمد محمد عزت مسئول الدعم والتواصل بادارة نجع حمادي التعليمية، ومنتصر محمود عبدالرحيم مسئول تكنولوجي بالدعم والتواصل بادارة نجع حمادي التعليمية، وأحمد على محمد فضل مسئول الدعم والتواصل بإدارة دشنا التعليمية، وسيد عبدالحي مسئول تكنولوجي بالتواصل والدعم ادارة دشنا التعليمية، وتهامي محمود مطاوع مسئول الدعم والتواصل إدارة الوقف التعليمية، وايمن عبدالباري محمود مسئول تكنولوجي بالدعم والتواصل ادارة الوقف التعليمية ، و نهلة سعد رمضان مسئول الدعم والتواصل ادارة قفط التعليمية، وهبه محمد عبدالله مسئول الدعم والتواصل ادارة قوص التعليمية، ومؤمن عبدالموجود فارس مسئول الدعم والتواصل ادارة فرشوط التعليمية .

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية القناوية

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية القناوية التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3459مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 150 سيدة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 300 مواطن ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 20شاب وفتاه.

واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخدمات المالية والغير مالية ، استفاد منها 220 مواطن، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 30 أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 131 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا ندوة إرشادية زراعية لعدد 21 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن.

و نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 10050 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 120 طالب وطالبه، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 35 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 465 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 945 مواطن .

فيما نظمت هيئة الاسعاف المصرية دورات تدريبيه توعوية لعدد 55 طالب، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 200 مواطن.