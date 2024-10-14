أبو الغيط: تركيا أصلحت علاقاتها مع مصر والسعودية والإمارات (فيديو)

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير التركي حاضر دائما في تحركات المجموعة العربية - الإسلامية النشطة للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أن تركيا موقفها واضح ومشترك مع الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف “أبو الغيط” خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا أصلحت علاقتها مع مصر والسعودية والإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن تركيا كانت تعتقد أن الدخول في الملف اللببي أمر سهل ولكن الواقع عكس ما توقعته.

الدولة القوية لا أحد يستطيع أن يتعرض لها

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن بعض المصريين تحدثوا خلال السنوات الماضية عن إنفاق الأموال لتجهيز الجيش المصري بشكل سلبي، كما أن الدولة القوية لا أحد يستطيع أن يتعرض لها.

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة، وبخاصة في جباليا، والتي سقط على اثرها المئات ما بين شهيد وجريح.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف الى سجلها المشين في غزة.



وقال رشدي ان هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير، مضيفا ان إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض.



وفي سياق متصل، ادان ابو الغيط بأشد العبارات قيام إسرائيل بمصادرة الأرض التي يقع عليها مقر الأونروا في القدس، وتحويلها الى بؤرة استيطانية، مؤكدا على ان إسرائيل تباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها، ومعربا عن التضامن العربي الكامل مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس.



ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي للدفاع عن الأونروا في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.