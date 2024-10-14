محافظ كفرالشيخ يتفقد مجمع المواقف لمتابعة انتظام نقل الركاب

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، مجمع مواقف كفرالشيخ، لمتابعة انتظام نقل الركاب، ومستوى الخدمات بالمواقف، ويستمع من الركاب حول التعريفة المقررة، والخطوط ذات الكثافة، والأوقات الأكثر إزدحامًا.

وشدد بإستمرار توفير أتوبيسات وسيارات إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة والمدارس خلال فترات الذروة لمنع الازدحام، حرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ.



أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للزيارات والمتابعات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب.



كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.



ناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.