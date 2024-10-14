أستاذ تاريخ: مواقع التواصل تشوه حقائق تاريخ حرب أكتوبر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، إن بعض منصات السوشيال ميديا أصبحت تزيف الحقائق التاريخية وتشوه تاريخ حرب أكتوبر 1973.

وأضاف شقرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تكريم الرئيس السيسي لأبطال حرب أكتوبر اليوم في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة؛ يعد لمسة إنسانية رائعة.

وتابع أستاذ التاريخ الحديث: أعداؤنا في الأيام الأولى لحرب أكتوبر 1973 شهدوا بانتصارات مصر في الحرب، وجميع الصحف العالمية كانت تتغنى بانتصار مصر في حرب أكتوبر.

وأوضح الدكتور جمال شقرة، أن تدوين حقائق وشهادات الأبطال في حرب أكتوبر، تم الإفراج عنها مؤخرًا للكشف عن كيفية إدارة المعارك الحربية في مواجهة الأعداء، وجميع الشهادات موجودة في كل مكان.



