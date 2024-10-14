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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر 1973 خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، حيث سلمهم الدروع وتبادل معهم الحديث والتقاط الصور التذكارية. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن حرب الإرهاب والتطرف التي خاضتها مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وجاء الفيلم مصحوبا بصوت بتعليق صوتي أداء الفنان أحمد فؤاد سليم.

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جاءت الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، والتي تبثها «إكسترا نيوز».

وأفاد التعليق الصوتي: «شعب مصر صبور مكافح، وصبره وكفاحه نابع من خوفه على بلده وحرصه على أمنها واستقرارها، وسط مشكلات متراكمة خرج الشعب المصري يطالب بمطالب مشروعة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي غفلة من ناسنا وأهلنا دخل علينا جماعة لا هم منا أو نحن منهم».

وأضاف: «ولاؤهم الوحيد لجماعتهم التي كانت خدعتنا فترة بثوب الدين الذين كانوا يستترون ورائه، ولكن مثلما يُقال «انت يمكن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، لكن مش ممكن تخدع كل الناس كل الوقت».

وتابع: «شعر الشعب بالخطر، فنزل مرة أخرى في أكبر تجمع بشري عرفته الإنسانية في 30 يونيه 2013، ومكنش ينفع جيشنا يشوف شعبه بيناديه ويغمض عينه، فكان القرار التاريخي للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا».

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