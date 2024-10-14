«تعليمية قوص» تكرم مقاتلى حرب 6 أكتوبر 1973

شهد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية والدكتور أنور ابراهيم وكيل الإدارة الاحتفالية الشعبية التى نظمها قسم الدعم والتواصل مع المعلمين بالإدارة بقيادة هبه العويضى مسؤول القسم للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وأنتصارات اكتوبر المجيدة ، بقاعة ريماس بمدينة قوص والتى كرم خلالها أكثر من 40 مقاتل شاركوا بحرب 6 أكتوبر 1976 وأهدامهم دروع تذكارية تخلد ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة .

حضر الحفل السيدة الفاضلة هبه الفولى نائبا عن المهندس ياسر حمادى رئيس مركز ومدينة قوص و الشيخ عمرو الهوارى مدير عام إدارة أوقاف قوص والانبا بيمن مطران قوص ونقادة رئيس دير الملاك العامر والعميد أسامة عبدالرحيم قائد مدرسة قوص الثانوية العسكرية والكابتن نبيل حافظ مدير عام إدارة قوص التعليمية الأسبق و ماهر خريشى مدير عام إدارة الشباب والرياضة بقوص و محسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الاداره و عبدالراضى عربى عضو مجلس الشيوخ السابق ممثلا عن محاربى مجلس قروى حجازة قبلى و المحاسب زكريا العمدة مسؤول مؤسسة المهندس محمد محمود على حسن الخيرية و جميع عمد ومشايخ مركز قوص و المحاسب وائل قطنه مدير بنك مصر فرع قوص و حسانى البرانى ممثلا عن إدارة قوص الأزهرية ومديرى المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام بإدارة قوص التعليمية والتوجيهات الفنية ومديرى المدارس و فؤاد عبدالعزيز فؤاد الاخصائي الإجتماعى بمدرسة السادات بخزانم راعي الحفل وعزت الشريف مدير العلاقات العامة .

بدء الحفل بتلاوة قرآنية ثم كلمة عبدالله القبانى مدير عام الإدارة التى ثمن خلالها من الاحتفال بذكرى ميلاد سيد الخلق خاتم المرسلين الذى انقذ البشرية من ظلام الجهل، مؤكدا أن ذكراه العطره نور يشع البركه والخير على الوجود.

كما أشاد بانتصارات اكتوبر المجيدة وما أحدثته من نقله تنموية سطرت لنجد وكرامة الشعب المصرى وتحدث الشيخ عمرو الهوارى والانبا بيمن عن حماسة الجندى المصرى وبسالته فى القتال والتى سطرت لنصر شهد له العالم كله ليظل نصر أكتوبر هو هدية السماء لمصرنا الغالية .

هذا وتخلل الحفل عدة فقرات فنية لكورال مدارس الشهداء الثانوية بنات والنصر الاعداديه بنات والدكتور عبدالعزيز القوصى والسادات بخزام.

كما قدم الشاعر الكبير احمد الشباط عدد من المواهب فى الانشاد الديني والقاء الشعر الحاصلة على المراكز على مستوى الجمهورية والذين كرمهم الانبا بيمن مطران قوص ونقادة بمبالغ مالية على ابداعهم وبراعتهم فى الأداء واختتم الحفل بتسليم الدروع التذكارية للسادة المشاركين بجرب اكتوبر المجيدة .