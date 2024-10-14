لفائف التونة الحارة بالأفوكادو .. المقادير وطريقة التحضير

يرجع بدأ تحضير وجبات السوشي في اليابان منذ القرن الثامن تقريبا، ليصبح الأن من الوجبات المفلضه لدى الكبار والصغار مع تطور النوع الإصلى منه في جنوب شرق آسيا كوسيله لحفظ الأسماك في الأرز المتخمر.

في السطور التالية نقدم لكٍ طريقة تحضير لفائف التونة الحارة بالأفوكادو على خطى المطاعم لتحضيرها لأفراد اسرتك بكل سهولة ويسير.

المقادير

- أرز السوشي الأبيض : ربع كوب

- ورق نوري : حسب الحاجة (لفائف سوشي نوري "أعشاب بحرية مجففة ومحمصة تستخدم لتغليف الأرز عند إعداد السوشي")

- التونا : 200 جم (شرائح طازجة)

- الجمبري : 4 حبات (تمبورا)

- الأفوكادو : نصف حبة

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة (حار)

- البيض : 3 ملاعق كبيرة (توبيكو أسود / بيض السمك)

- صلصة الصويا : حسب الرغبة (صلصة الصويا ياماسا)

- خيار : 1 حبة (مقطع)

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قطعي التونة والفلفل الأحمر والأفوكادو إلى مكعبات صغيرة، واخلطيها مع البصل الأخضر المفروم والمايونيز الحار، ثم قطعي الخيار إلى شرائح رفيعة.

قشري الجمبري واقليه لمدة دقيقتين أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

حضري الأرز والنوري، افردي ورق النوري على حصيرة الخيزران، ثم افردي الأرز بالطحالب الخضراء وبذور السمسم الأسود والأبيض، ثم أضيفي الحشوة والخيار المقطع والجمبري المقلي إلى ورق النوري.

لفي السوشي حتى منتصفه، ثم ضعي خليط التونة فوق السوشي ولفي باقي السوشي.

انقلي السوشي إلى لوح التقطيع، قطعيه إلى 8 قطع وضعيه في طبق التقديم، ثم ضعي السوشي المقطع في أوراق الخيزران وزينيه بخليط التونة والأفوكادو والتوبيكو الأسود.

قدميه مع صلصة غاريشوجا البيضاء والوسابي وصلصة الصويا ياماسا.