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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"اسم لن يموت".. القومي للمسرح يحيي ذكرى وفاة محمود ياسين

بوابة الوفد الإلكترونية

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاثنين، بذكرى وفاة الفنان محمود ياسين.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى وفاة الفنان محمود ياسين، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

 

معلومات عن الفنان القدير محمود ياسين 

حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس عام 1964.

عمل بالمحاماة في بداية حياته العملية.

ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات عديدة، منها : "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم".

خلال فترة سبعينيات القرن العشرين أصبح من النجوم البارزين في الأفلام الرومانسية، ومن أشهرها : "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل.

ومن  أشهر أعماله التلفزيونية : "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

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