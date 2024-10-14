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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وموريتانيا

مصر وموريتانيا
مصر وموريتانيا

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره الموريتاني، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

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الاتحاد الانجليزي يفاوض جوارديولا لتدريب منتخب أنجلترا

وكانت مصر قد حققت الفوز على نظيرتها موريتانيا بهدفين نظيفين من خلال الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

وقام المسؤولين في المنتخب الموريتاني بإبلاغ الجانب المصري بعدم وجود مؤتمر صحفي قبل المباراة، والذي كان مقررًا له اليوم.

ومن المقرر أن يقوك المنتخب المصري بخوض المران اللختامي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومفتوح لوسائل الإعلام في أول 15 دقيقة.

ويعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا برصيد 9 نقاط.

وتقام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا بحضور 48 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، يتأهل منهم مباشرة متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات "كان".

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