الاتحاد الانجليزي يفاوض جوارديولا لتدريب منتخب أنجلترا

أكدت مصادر صحفية أنجليزية ان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عرض بشكل رسمي منصب المدير الفني لمنتخب انجلترا على الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشيستر سيتي الانجليزي ليقود منتخب الاسود الثلاثة لمدة ست سنوات قادمة حتى عام 2030 .

وكان منتخب انجلترا قد انهى بطولة يورو 2024 في المركز الثاني بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة كبرى لاول مرة منذ عام 1966 تحت قيادة جاريث ساوثجيت الذي تقدم بأستقالته بعد البطولة وفضل الاتحاد الانجليزي التريث بعض الشىء في اختيار مدير فني بشكل دائم مفضلا منح لي كيرسلي منصب المدير الفني بشكل مؤقت حتى يتمكن من التعاقد مع مدير فني متميز و في الوقت نفسه فأن الاسباني بيب جوارديولا ينتهي تعاقده مع نادي مانشيستر سيتي بنهاية الموسم الحالي وعليه ان يقرر خلال الاسابيع القليلة القادمة مستقبله في الاستمرار مع السيتزنز من عدمه .

وقالت صحيفة ذي صن البريطانية ان عقب خسارة منتخب انجلترا امام اليونان في دوري الامم الاوربية وتصريحات المدير الفني المؤقت لي كيرسلي بحاجة منتخب الاسود الثلاثة الى مدير فني كبير لديه خبرات الحصول على الالقاب وتفضيله العودة الى تدريب منتخب تحت 21 عاما فأن الاتحاد الانجليزي وجد انه من الانسب البدء على الفور في الدخول في مفاوضات مع المدربين الذين يرغب في التعاقد مع احدهم لتدريب منتخب انجلترا وفي مقدمتهم بيب جوارديولا وهو الانسب من بين اغلب المدربين لنجاحاته الكبيرة من جانب ومعرفته بكل شىء عن الكرة الانجليزية من جانب اخر .