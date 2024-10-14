وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على بعثة المنتخب الوطني في موريتانيا

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، للاطمئنان علي أعضاء البعثة كافة، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الرابعة أمام المنتخب الموريتاني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تقام مباراة مصر وموريتانيا غدًا الثلاثاء 15 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الشيخ ولد بيديا.

تابع وزير الشباب والرياضة مع رئيس بعثة المنتخب، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ كافة الاستعدادات والترتيبات لمباراة المنتخب أمام منتخب موريتانيا.



وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه على متابعة كافة المستجدات الخاصة بالمنتخب مع السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدي موريتانيا، والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وكافة أعضاء البعثة، وكذالك كافة الأمور اللوجستية التي تخص البعثة.



وتحدث وزير الشباب والرياضة حول حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.