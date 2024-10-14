حلول فعالة لمعالجة الشهوة الجنسية المفرطة.. يوضحها عالم أزهري

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف أن مسألة الشهوة الجنسية المفرطة تؤرق الكثير من الشباب غير المتزوجين، ولها عدة بدائل شرعية.

بدائل علاجية لزيادة الشهوة الجنسية

1- الزواج بواحدة أو بأكثر، ممن تُشتهى من النساء، طلبا للعفة.

2- إن لم يتيسر فبالصيام.

3- فإن لم يتيسر فبتقليل الطعام.

4- فإن لم يتيسر فبممارسة الرياضة، أو أي نشاط بدني أو ذهني نافع.

5- فإن لم يتيسر فبالتداوي لتقليل الشهوة لا لمنعها.

6- فإن لم يتيسر فبالاستمناء عند الضرورة المُلِحَّة، مع تجنب ما يدعو إلى الإثارة من اللمس والشم والنظر والسماع والقراءة والتخيل!

كيفية إثبات المسلم قدرته على التغلب على الأهواء بالصوم



من حكمة الله تعالى أن جعل لكلِّ عبادة من العبادات دورًا في تهذيب نفس المسلم؛ لأجل أن تكون أخلاقه مستقيمة ومتكاملة من كافة جوانبها، ومن هذه العبادات: الصوم الذي هو عبادة بدنية تُعين الإنسان على التحكم في شهواته، والامتناع عن كلِّ ما حرَّم الله تعالى.

وقد بينت الشريعة الإسلامية أن الصوم يُثمر في نفس الإنسان القدرة على التغلب على أهوائه، والتحكم في ضبط احتياجاته، وهذا يظهر من خلال النصوص التي تُبيِّن حكم الصوم وتُظهر ثمرته، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وقد استنبط العلماء من تعليل القرآن الكريم فرضية الصيام بتحصيل التقوى أنه مما يساعد الإنسان على التغلب على شهواته، والتحكم في رغباته، وأنه مما يعين الإنسان على الابتعاد عن المعاصي؛ ومن ثَمَّ يكون الإنسان متحكِّمًا في أهوائه ومتغلبًا عليها.

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الصوم فيه وقاية وحفظ، حيث خاطب مَن لا يجد مؤنة الزواج بالصوم مُعَلَّلًا بأن «الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» متفقٌ عليه.

وانتهت الإفتاء إلى أن المسلم حين يصوم لله رب العالمين فإنه بذلك مُتَّبِعٌ للشرع الشريف في أحكامه وتوجيهاته، ومِن ثَمَّ فهو بهذا يُثْبِتُ قدرتَه على التغلب على الحاجات والأهواء، وإنما يكون ذلك بمراعاة آداب الصيام، والتخلق بأخلاق الصائمين، فتصير له عادة؛ لتحصل له ثمار الصوم، من إثبات تلك القدرة بالصيام؛ لأن الصوم يكسر الشهوة، ويساعد الإنسان على ضبط نفسه وتنظيم رغباته واحتياجاته.