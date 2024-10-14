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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طارق يحيى: الدنيا بتتقلب في الأهلي عند الخسارة

الأهلي
الأهلي

قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إن: “الزمالك فريق كبير ومحترم والفريق في آخر مباراتين أمام الأهلي، فاز في الدوري والسوبر الإفريقي، والثقة عند لاعبي الفارس الأبيض كبيرة بعد الكونفدرالية”.

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وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الدنيا بتتقلب في الأهلي بعد خسارة الزمالك، وأتمنى أن نكون كذلك في الزمالك، وعلى أيامنا كنا لا نخرج من المنزل حين الخسارة، ولا أريد أن تكون هناك "زيطة" فقط عند المكسب.

واختتم طارق يحيى الاحتفالات بالفوز على الأهلي وحصد السوبر الإفريقي طبيعية، وإزاي منفرحش، نحن ربحنا بطولة عامة وبطولة خاصة، ونحن نفرح والجماهير كذلك، لكن اللاعبين عليهم التركيز.

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