برنامج تأهيلي لتجهيز «سيدات يد الأهلي» لمواجهة أوتوهو

يواصل الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة اوتوهو الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق الإقامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ثم يتوجه إلى صالة الوفاق لخوض المران الرئيسي في تمام الساعة الثانية ظهرا طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد عادل؛ استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولي.

ويعقد محمد عادل المدير الفني محاضرة بالفيديو للفريق بعد وجبة العشاء من أجل شرح نقاط ضعف وقوة فريق أوتوهو والتأكيد على بعض النقاط الفنية والخططية.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.