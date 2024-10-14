أهلي 2005 يواجه سموحة بكأس مصر

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 يلتقي اليوم الاثنين مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب المارد الأحمر بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

يدخل فريق أهلي 2005 مواجهة سموحة وهو يسعى لحسم صدارة المجموعة والتأهل لدور ال 8، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتيه الأولى والثانية على حساب كل من القناة والزمالك.

وفاز أهلي 2005 في المباراة الأولى أمام القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة ولكن خارج ملعبه على حساب الزمالك، وذلك في مباراة الجولة الثانية، ليحصد 6 نقاط ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة، مسجلًا 6 أهداف مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.