انطلاق القافلة الطبية لجامعة عين شمس بمستشفى الشلاتين المركزى

انطلقت اليوم الاثنين بمستشفى شلاتين المركزى القافلة الطبية المتكاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر، وتهدف القافلة إلى تقديم رعاية طبية متكاملة ومجانية لسكان الشلاتين والمناطق المحيطة بها.

وتضم القافلة عدد من التخصصات الطبيه منها الأسنان والباطنه وأنف اذن وأطفال وعظام ونساء وتوليد وسرطان الثدي و جلدية عيون و رمد وقلب وجراحه حيث تضم القافلة أطباء كلية الطب من جامعة عين شمس.

وتقدم القافلة خدماتها لاهالى مدن جنوب البحر الاحمر لعدة أيام من 14 إلى 17 أكتوبر الجارى داخل مستشفى الشلاتين المركزى .



وقام الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بصحة البحر الاحمر بتفقد أعمال القافلة الطبية فى إطار المتابعة لأعمال القافلة على مدار 4 ايام لخدمة أهالى حلايب وشلاتين .

وأشار عادل إلى أن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبيه منها الأسنان والباطنه وأنف اذن وأطفال وعظام ونساء وتوليد وسرطان الثدي و جلدية عيون و رمد وقلب وجراحه

وبالتزامن مع القافلة تقوم جمعية الهلال الأحمر بتقديم سلسلة من ندوات التوعية الصحية والدينية والثقافية، تستهدف النساء، الشباب، وطلاب المدارس، مما يعزز الوعي المجتمعى

على الجانب الاحمر أكد أحمد عبد الباسط رءيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها لاهالى الجنوب حيث وصل لمدن الجنوب 1500 كرتونة و1000 بطانية من المركز العام للجمعية

وأشار عبد الباسط إلى توزيع 500 كرتونة بالشلاتين بمناطق عزبة توكيله وشنتراب العالي وأبو جرفان و قشران وعزبه سويكت والعامراب

واضاف عبد الباسط إلى أن الهلال الأحمر يقدم خدماته لاهالى مدن جنوب البحر الاحمر منذ السابع من أكتوبر حتى السابع عشر بكل مدن الجنوب من خلال متطوعوا الجمعية الموجودين بكل مناطق الجنوب لتقديم الخدمات لاهالى المنطقة