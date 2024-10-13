الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النائبة إيفلين متى تتقدم بسؤال برلماني بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قالت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بسؤال برلمانى إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية ، الأمر الذي يضيع الوقت على المعلم ، مما لايجعله يعطي معلومة للطالب.

 التقييمات الأسبوعية

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب لا يستطيع أن يذاكر لأنه طوال الوقت يكتب وراء المعلم من مادة لمادة ويعود إلى المنزل يكتب من مادة لمادة ، وبالتالي ليس لديه المعلومة التى يحصل عليها ، مما جعل التعليم كله كتابة تقييمات.

 

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وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب هل هذا هو المنهج الجديد الذى يبني جيل جديد من طلاب مصر خلال المرحلة القادمة ، وكيف سيكون شكل المناهج ، إذا كانت كلها تقييمات ، مشيرة إلى أنه حينما تكون هناك تقييمات شهرية سيحصل الطالب على المعلومة ويذاكر ويؤدى الإمتحان.

 

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وأوضحت أن المناهج الجديدة تحولت إلى صورة تقييمات أسبوعية داخل الفصول وخارجها ، حيث أصبح الطالب يكتب داخل الفصول من مادة لمادة ، ويعود إلى المنزل يكتب تقييمات من مادة لمادة ، وبالتالي ليس لديهم مادة تحصيلية علمية ، مشيرا إلى أن هذه الشكاوي تصل إليها من الطلاب ومديري المدارس.

 

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