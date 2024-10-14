برلماني: ﻿محطة قطارات بشتيل حل جذري لمواجهة التكدس بالقاهرة الكبرى

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة حل جذرى وعبقري لمواجهة ظاهرة التكدس البشرى والمرورى بمحافظات القاهرة الكبرى بصفة عامة ووسط محافظة القاهرة بصفة خاصة مشيراً إلى أن مواصفات المحطة دليل على التطور الحقيقى والكبير الذي تشهده حاليًا منظومة السكك الحديدية.

وأكد "سليم" فى بيان له أصدره اليوم أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل تمثل نقلة نوعية هائلة في منظومة محطات السكك الحديدية، خاصة وأن إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبًا أي بما يعادل 57 فدانًا، وتشتمل على مبنى رئيسي بإجمالي مساحة بنائية 112.000 متر مربع وملحقات من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة، وفنادق ومطاعم ومولات وتجهيزات كبيرة ومتطورة تواكب التطور العالمي لمنظومة السكك الحديدية مشيداً بمساهمة المحطة في توفير أكثر من 8000 فرصة عمل وتقديم افضل الخدمات لأهالي الصعيد، بما يؤكد أن القيادة السياسية والدولة المصرية تولي قطاع الصعيد في مصر اهتمامًا كبيرًا، وتسعى جاهدة على توفير كافة الخدمات التي تضمن حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل لأبنائه في شتى المجالات المختلفة.

وأشاد الدكتور محمد سليم بنجاح الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة فى كل مايتعلق بتحديث وتطوير منظومة النقل بجميع أنواعه وربط جميع مصر كلها من الشمال والجنوب والغرب والشرق ببعضها البعض الأمر الذي يساعد على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مؤكداً أن مصر بما تم فى عهد الرئيس السيسى من انجازات ومشروعات قومية عملاقة خاصة فى مجال النقل اصبحت مؤهلة لتكون واحدة من اهم الدول الاقتصادية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا.

