إسكان النواب تثمن تخصيص نسبة الـ5% من الوحدات والوظائف لذوي الهمم

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان التحية والتقدير إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص نسبة 5% من إجمالي 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة لذوي الهمم أو ذويهم مؤكداً أننا لأول مرة نرى هذا الاهتمام الحكومى بذوى الهمم تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الرعاية والدعم الكاملين لأبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

كما وجه " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للسيد محمد جبران وزير آلعمل على اهتمامه الكبير بهذا الملف وحرصه الحقيقى على تخصيص نسبة ال 5 % من مختلف الوظائف التى تعلن عنها الوزارة لذوى الهمم مطالباً من الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الهيمنة على الحقوق المشروعة لذوى الهمم والتى تقدمتها الدولة لهم فى مختلف القطاعات.

وأشاد المهندس أمين مسعود بالدور الوطنى والناجح لذوى الهمم فى خدمة القضايا الوطنية وتقدم الصفوف مع كل المصريين فى مواجهة التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى وتأييد ودعم سياساته الداخلية والخارجية مؤكداً أن ذوى الهمم نجحوا فى رفع اسم وعلم مصر خفاقاً فى مختلف المسابقات والبطولات الرياضية الإقليمية والعالمية.

