النائب أمين مسعود يثمن نجاح وزير الإسكان في تحقيق مطالب النواب لدوائرهم

وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه واحد من أنجح الوزراء السياسين الذين لديهم القدرة فى التعامل مع قيادات واعضاء البرلمان بغرفته النواب والشيوخ.

ووجه تحية قلبية للوزير على حرصه فى عقد اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن قيادات واعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين دائماً يحرصون على توجيه الشكر والتقدير للمهندس شريف الشربينى على استجابته لمطالب الدوائر الانتخابية للنواب فى كل ما يتعلق من مهام خاصة بوزارة الإسكان والمرافق وفى مقدمتها حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى والتوسع فى مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل وغير القادرين والشباب مثمناً الأسلوب الرائع والمتميز للوزير فى ادارة شئون الوزارة وحرصه على اعطاء الصلاحيات الحقيقية لقيادات وشباب الوزارة فى التعامل مع جميع الملفات داخل هذه الوزارة الناجحة والتى اصبحت واحدة من اهم الوزارات داخل الحكومة.

وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام مع تأكيد المهندس شريف الشربيني بأن اجتماعه الدورى مع اعضاء مجلسى النواب والشيوخ يهدف إلى التعاون مع النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت فى إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مثمناً تكليف الوزير لأعضاء مكتبه الفنى للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات.

