أمين مسعود: كلمة السيسي بحفل أكاديمية الشرطة حاسمة للحفاظ على أمن مصر

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة جاءت معبرة تعبيرا صادقا وحاسما حول رؤية القيادة السياسية الحكيمة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن في ظل الظروف الإقليمية الراهنة موجهاً كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على نهجه الواضح والصريح فى كشف جميع الحقائق أمآم المصريين تجاه جميع القضايا الداخلية والخارجية

وكشف " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم عن أن الرئيس السيسي وجه خلال كلمته عدة رسائل حاسمة تعزز الثقة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن كلمة برسائل الطمأنينة إلى المواطنين ويرسخ دور مصر كدولة قوية ومستقرة في قلب منطقة مليئة بالاضطرابات

وأشاد المهندس أمين مسعود بتأكيد الرئيس السيسي من جديد على الالتزام بسيادة مصر وأمنها القومي، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، تتطلب وعيا جماعيا من الشعب وهذا ما حرص الرئيس على توضيحه بأن أمن الأوطان لا يتحقق فقط عبر الجهود الأمنية والعسكرية، بل بتلاحم الشعب مع القيادة والعمل معا لمواجهة التحديات وهذا التلاحم هو الذي مكن مصر عبر تاريخها من الصمود أمام الأزمات وتحقيق الاستقرار رغم الظروف الصعبة.

وأكد المهندس أمين مسعود أن الرئيس السيسي كان حريصاً كل الحرص كعادته دائماً فى مصارحة المصريين على طمأنة الشعب بشأن الوضع العام في مصر، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الفتن وزعزعة استقرار الوطن مؤكدا أن الدولة المصرية على دراية تامة بحجم التحديات التي تواجهها، وهي تعمل بكل طاقتها للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، بالتوازي مع دعم الاستقرار الإقليمي