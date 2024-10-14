نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات البرنامج التدريبي " إبدأ مشروعك "

شهد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج مدير وحدة التنفيذ المحلية، اليوم، فعاليات التدريب الذي تم تنظيمه بالتعاون بين برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج لرفع الوعي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمحافظات المستهدفة ( سوهاج - قنا - المنيا ـ أسيوط)، والذي أقيم بقاعة مجلس مدينة أخميم، ويستمر لمدة خمسة أيام.



وقد تم التنسيق لتنفيذ الأنشطة المخططة طبقا للخطة المعتمدة ، وتعظيم الاستفادة لأكبر عدد من المستفيدين، وتقديم عدد من دورات "ابدأ مشروعك SYB" ، والتعريف بمواد ومميزات القانون ١٥٢.



حضر فعاليات التدريب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والدكتور عبد الرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وحاضر في التدريب أحمد حبارير مدرب ريادة الأعمال بمكتب سوهاج