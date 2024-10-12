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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحمد موسى: محطة بشتيل الأكبر في الشرق الأوسط.. وتليق بجدارة بشعب مصر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محطة قطارات صعيد مصر تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ملتزم بتنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الدقة والجودة.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، قال موسى إن محطة قطارات صعيد مصر تمثل إنجازًا يليق بأهل مصر، حيث تم تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية في جميع مرافقها.

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أحمد موسى عن محطة بشتيل: الرئيس السيسي ينفذ أفضل الأشياء والبعض لا يقول شكرا

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كاتب صحفي: محطة قطارات صعيد مصر بشتيل نموذج حضاري كبير

وأضاف أن الدولة تعمل على تخطيط وتنفيذ مشروعات قومية طويلة الأجل لتحقيق الاستفادة للأجيال القادمة.

وتابع موسى قائلاً: «شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، مهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه، هذه المشروعات التي يقوم بها الرئيس هي من أجل الشعب المصري».

وأوضح موسى أن الرئيس، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستكمال المشروعات التي توقفت خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على استمرار الدولة في مسيرة التنمية.

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