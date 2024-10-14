أوكرانيا: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ "كاليبر" في مهمات قتالية بالبحر الأسود

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الروسي، اليوم الإثنين، أن روسيا تحتفظ بسفينتين تحملان صواريخ من طراز "كاليبر" في مهمات قتالية في البحر الأسود.

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم - "أن هناك سفينتين روسيتين في البحر الأسود، تحملان صواريخ كاليبر كروز بإجمالي وابل يصل إلى 8 صواريخ، ولا توجد سفن معادية في بحر آزوف".

وأضاف البيان أن هناك سفينتين معاديتين في البحر المتوسط، تحملان صواريخ كاليبر كروز بإجمالي وابل يصل إلى 12 صاروخًا، استمرت إحداهما في التحرك نحو مضيق البوسفور، كما أبحرت 7 سفن إلى بحر آزوف من دون أن تتجه أيا منها نحو مضيق البوسفور.