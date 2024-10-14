الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أوكرانيا تسجل 161 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية آخر 24 ساعة

القوات المسلحة الأوكرانية
القوات المسلحة الأوكرانية

 

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين تسجيل 161 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.

txt

زيلينسكي: كييف وباريس تناقشان إنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا

txt

أوكرانيا تطلق 31 مقذوفا على أراضي دونيتسك

وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ:" أن أغلب هذه الاشتباكات وقعت في قطاع كوراخوف الاستراتيجي، في الوقت نفسه، شن الروس 53 غارة جوية على المواقع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان وأسقطوا 92 قنبلة جوية موجهة كما نفذوا أكثر من 3700 قصف منها 90 باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

 

وأضاف البيان أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية نفذت 11 ضربة على مناطق تمركز القوات الروسية وأصابت مركز قيادة وهدفًا آخر مهمًا للروس الذين يحافظون على حدود منطقتي تشيرنيجوف وسومي، كما نفذ الطيران الروسي 21 غارة على منطقة كورسك أسقط خلالها 31 قنبلة جوية موجهة.

 

من جهته، أعلن فاديم فيلاشكين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك اليوم الاثنين مقتل أربعة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف روسي للمنطقة.

 

وقال فيلاشكين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "الروس قتلوا في 13 أكتوبر أربعة من سكان دونيتسك: اثنان في تشاسيف يار، وواحد في زفانيفكا، وآخر في فيشنيف، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون في المنطقة خلال اليوم الماضي".

 

وأكد فيلاشكين أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك (2816 قتيلا و6292 جريحا) وهو لا يشمل الأرقام من ماريوبول وفولنوفاخا.

 

من ناحيته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، اليوم الاثنين، مقتل مدني بينما أُصيب أربعة آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

 

وذكر بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أنه على مدار أمس الأحد، قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون في إقليم خيرسون نتيجة للضربات الروسية، تعرضت بلدات أنتونيفكا وكوميشاني وسادوف وبيلوزيركا وروماشكوفي وكيزوميس وستانيسلاف وخيرسون لنيران الجيش الروسي والضربات الجوية.

 

وأوضح المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية ضربت برجا خلويا ومناطق سكنية في ثماني بلدات وتضررت، على وجه الخصوص، ثلاثة مبان متعددة الطوابق وستة منازل وخطوط أنابيب غاز ومستودع ومرائب ودراجات نارية وسيارات خاصة.

 

 

مواد متعلقة

أوكرانيا تطلق 31 مقذوفا على أراضي دونيتسك

دونيتسك:  أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية ٥٥ مرة

أوكرانيا تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "إف 16"

بلينكن وسيبيغا يناقشان قطاع الطاقة في أوكرانيا قبل فصل دخول الشتاء

أوكرانيا: روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية بـ19 طائرة مسيرة         

أوكرانيا تقصف جمهورية دونيتسك ب 101 مقذوف

بيلاروسيا: لن ينجح أي مشروع تسوية في أوكرانيا دون روسيا
الجريدة الورقية