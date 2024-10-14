روسيا تعلن تدمير آليات مدرعة غربية الصنع في دونيتسك

أعلنت وحدات استطلاع المسيرات الروسية اليوم (الإثنين) أنها تمكنت من تدمير آليات مدرعة غربية الصنع بساحات المعارك في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقال مسؤول في وحدات المسيرات، في تصريح خاص مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، :"إننا نفذنا المهمة بنجاح وتمكنا من تدمير مركبات مدرعة مضادة للألغام والكمائن من صناعة غربية، من خلال استهدافها عن بعد"، مؤكدا فعالية وقدرة مسيرات "إف بي في" ، التي أثبتت أنه لا غنى عنها في ساحة المعارك الحديثة، على استهداف الهدف بكل احترافية عن بعد.

ويأتي هذا التطور استمرارا للعمليات العسكرية الضاغطة التي تقوم بها القوات الروسية في دونيتسك، حيث نجحت في الأسابيع الأخيرة في السيطرة على العديد من القرى والبلدات في هذه المقاطعة على وجه التحديد.

أوكرانيا تسجل 161 اشتباكًا قتاليًا مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية آخر 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين تسجيل 161 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة ـ في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ:" أن أغلب هذه الاشتباكات وقعت في قطاع كوراخوف الاستراتيجي، في الوقت نفسه، شن الروس 53 غارة جوية على المواقع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان وأسقطوا 92 قنبلة جوية موجهة كما نفذوا أكثر من 3700 قصف منها 90 باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".

وأضاف البيان أن القوات الجوية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية نفذت 11 ضربة على مناطق تمركز القوات الروسية وأصابت مركز قيادة وهدفًا آخر مهمًا للروس الذين يحافظون على حدود منطقتي تشيرنيجوف وسومي، كما نفذ الطيران الروسي 21 غارة على منطقة كورسك أسقط خلالها 31 قنبلة جوية موجهة.

من جهته، أعلن فاديم فيلاشكين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك اليوم الاثنين مقتل أربعة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف روسي للمنطقة.

وقال فيلاشكين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن "الروس قتلوا في 13 أكتوبر أربعة من سكان دونيتسك: اثنان في تشاسيف يار، وواحد في زفانيفكا، وآخر في فيشنيف، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون في المنطقة خلال اليوم الماضي".

وأكد فيلاشكين أن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من جانب القوات الروسية في منطقة دونيتسك (2816 قتيلا و6292 جريحا) وهو لا يشمل الأرقام من ماريوبول وفولنوفاخا.

من ناحيته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، اليوم الاثنين، مقتل مدني بينما أُصيب أربعة آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.