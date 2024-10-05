السبت 05 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير التموين: تخفيضات 10% على السلع الغذائية بمناسبة بذكرى نصر أكتوبر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

يتقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وللشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

وبمناسبة الاحتفال بذكري انتصارات اكتوبر المجيدة، وزير التموين والتجارة الداخلية يوجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل تخفيضات بنسبة ١٠٪؜ علي كافة السلع والمنتجات المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في اطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير واتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة.

كما تم التوجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10٪ ، في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

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