ضبط 7566 قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أسفرت عن ضبط (7566) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

في سياق مغاير، أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أعلى الطريق فى العياط، وتم نقل المصابين إلي المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيما تعرض 5 أشخاص للاصابة ، من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.