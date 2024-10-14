الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بهدف السرقة في الواحات البحرية

تفاصيل ضبط قضايا «تجارة عملات» بقيمة مالية بلغت 5.5 مليون

 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط (3) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2560) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط (29) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (182) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

 

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