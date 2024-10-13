ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بهدف السرقة في الواحات البحرية

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة ،في تحديد هوية قاتل شاب في منطقة الواحات البحرية، بعدما كشفت ملابسات الحادث، واستمعت لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا تعرض المجني عليه لاعتداء خلال تصديه لجريمة سرقة على يد القاتل مما أسفر عن مقتله.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم الواحات البحرية بلاغا من من الأهالي بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه من شخص مجهول الهوية بدافع السرقة,

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعرض لاعتداء على يد عاطل تم تحديد هويته، وهو يقوم بسرقة دراجة وحقيبة ملك الضحية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتم تتبعه والقبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بهدف السرقة،تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي واقعة اخري ، كما أصدرت النيابة الإدارية ، قرارات عاجلة في حادث قطار المنيا، الذي وقع صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 20 آخرين.

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها ؛ تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بالمنيا - القسم الثالث، معاينةً لموقع حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة محافظة المنيا.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار صلاح خفاجي - نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، وعضوية المستشار محمد حميدة، والمستشار محمد سعيد، والسيد أحمد مصطفى - وكيل أول النيابة، لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة وسؤال شهود العيان والمختصين بموقع الحادث، أن الحادث وقع صباح اليوم بالقرب من مزلقان "ماقوسه" عقب اصطدام أحد الجرارات بقطار النوم رقم ١٠٨٧؛ ما تسبب في سقوط عربة توليد القوى وعربة الركاب التالية لها بالترعة الإبراهيمية المجاورة لمسار السكة الحديدية، وأسفر عن سقوط عددٍ من المصابين والوفيات، ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة بموقع الحادث.

وقد قررت النيابة ؛استدعاء مدير عام البنية الأساسية والتشغيل بسكك حديد المنيا لسماع شهادته حول الحادث.

وأمرت باستعجال التقرير الفني حول ظروف وملابسات الحادث وأسبابه؛ للوقوف على المسئوليات التأديبية المباشرة والإشرافية وتحديد المسؤولين عنها لمسائلتهم تأديبيًا.