سقوط 4 عاطلين احتجزوا مواطنًا بسبب خلافات بينهم بمطروح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح من (عامل) بتلقيه مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص "مجهول" تفيد بإحتجاز (شقيقه) وتهديده ومطالبته بدفع مبلغ مالى نظير قيام المجنى عليه بالإستيلاء على بضائع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 عاطلين - مقيمون بمحافظة مطروح، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض) ،وبصحبتهم المتغيب وتبين إصابته ببعض الكدمات والسحجات المتفرقة بالجسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

وفي واقعة أخرى تعرض 5 أشخاص للاصابة ، من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية بمنطقة أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية السلمانية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالخصوص

كما أمر قاضي المعارضات بالقليوبية ،بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب لدفاعه عن خاله إثر مشاجرته مع أحدهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية القبض على 3 متهمين، لقتلهم شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، حيث إنه خلال تدخله للدفاع عنه طعنوه بسلاح أبيض أودى بحياته.