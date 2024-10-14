الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

إحباط ترويج 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بهدف السرقة في الواحات البحرية

تفاصيل ضبط قضايا «تجارة عملات» بقيمة مالية بلغت 5.5 مليون

 

 واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

 

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس طالب متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجروح طعنية وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب سب الأول للأخير بوالدته.

وأضافت التحريات أن المتهم ترصد للمجني عليه ثم طعنه عدة طعنات نافذة انتقاما منه فسقط غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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