الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الشرشابي: تجهيز ساحة انتظار على مساحة 120 ألف متر في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد اللواء إبراهيم الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره  الاعمال الجاريه خلف أرض المعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير في إطار بالتنسيق  والتعاون مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره بإنشاء عدد ٢ ساحات أنتظار للسيارات ورفع مستوى التجميل وتحسين المظهر العام بكافه ارجاء المنطقه.

معدات وسيارات
وتم الدفع بفرق العمل بالإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئه لتمهيد وتسويه الأرض بطول الطريق وتجهيز وتخطيط ساحه إنتظار علي٠ مساحه ١٢٠ الف متر من تسويه ونقل مخلفات مع تجهيز الأرض من مداخل ومخارج وسلالم بكافه تجهيزاتها 
كما تفقد سيادته الأعمال النهائيه في إتمام الساحه الأولي بمساحه ١٠٠٠٠٠ متر بطول السور الخارجي لأرض المعارض والمؤتمرات الدولية بعد أن تم تجهيزها في مراحلها النهائية.

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كما تفقد الشرشابي أعمال رفع مستوى الزورعات والمسطحات الخضراء والأشجار واستبدال التالف منها بالاحواض التجميلية بطول الطريق خلف أرض المعارض والمؤتمرات الدولية وانشاء ري مستديم لتلك المسطحات الأحواض التجميلية .

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هذا وقد أمر سيادته باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين من المركزيات والإدارات العمومية الموكله بإتمام تلك المراحل

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