محافظ القاهرة يتفقد إنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين فى المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» والذي سيعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأعمال تأتى ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بالمؤتمر الحضرى، وتوفير كل الدعم اللوجيستى المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية



وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة القاهرة على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثانى أكبر حدث أممى ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.



وخلال الجولة كلف محافظ القاهرة هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة، رافق المحافظ فى جولته د. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وكان قد تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع ( بورسعيد ) والتى تخدم ٨ أحياء بالمنطقة الشمالية وهى (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون – الأميرية) لمتابعة سير العمل بها.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ هذه المحطات يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة، من خلال المنظومة الجديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات ، حيث تساهم هذه المحطات في سرعة التخلص من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة مستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة ، مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة .

والمحطة مقامة على مساحة 4381 م2 وطاقتها الاستيعابية حوالى 1500 -2000 طن / يوم وتتكون معدات المحطة من 12 سيارة قلاب سعه 24 متر مكعب بالإضافة إلى لودر كتربلر 1.3 متر مكعب ‏ومولد كهرباء وكمبروسر هواء ومغسلة سيارات وتساهم المحطة في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها .

والمحطة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكــــامــل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالاضافة الي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.