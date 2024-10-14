رويترز..وزير إسرائيلي يتهم قوات حفظ السلام لفشلها في حماية الإسرائيليين من حزب الله

بعد مقتل اربعة جنود إسرائيليين

حرب حزب الله مع إسرائيل..اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان بأنها قوة عديمة الفائدة فشلت في حماية المواطنين الإسرائيليين من هجمات حزب الله ودعاها إلى الانسحاب مع تصاعد القتال.

ووفق لوكالة رويترز.. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة إكسترا نيوز: "إن دولة إسرائيل ستفعل كل شيء لضمان سلامة مواطنيها، وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة، فعليها على الأقل ألا تتدخل، وأن تنقل موظفيها بعيدا عن مناطق القتال".

نتنياهو يدعو قوات حفظ السلام لمغادرة مناطق حربها مع حزب الله في لبنان



ورفضت إسرائيل رواية الأمم المتحدة، ودعا نتنياهو إلى انسحاب قوات حفظ السلام، قائلا إنها كانت توفر "دروعا بشرية" لحزب الله أثناء تصاعد الأعمال العدائية.

قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إن دبابتين إسرائيليتين من طراز ميركافا دمرتا البوابة الرئيسية للقاعدة ودخلت عنوة قبل فجر الأحد. وأضافت في بيان أن القذائف انفجرت على مسافة 100 متر بعد مغادرة الدبابتين مما أدى إلى إطلاق دخان انتشر في أنحاء القاعدة وأصاب أفرادا من الأمم المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حزب الله أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قوات إسرائيلية، مما أدى إلى إصابة 25 منهم، مضيفا أن الهجوم وقع على مقربة شديدة من موقع لقوات اليونيفيل، ثم عادت دبابة كانت تساعد في إجلاء الضحايا تحت النيران إلى موقع اليونيفيل.

وقال نتنياهو في بيان وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لقد حان الوقت لأن تنسحب قوات اليونيفيل من معاقل حزب الله ومن مناطق القتال".

ونفى حزب الله استغلال وجود قوات حفظ السلام لحمايته.

قوات اليونيفيل تخشى استحالة قدرتها على رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع

وقالت قوات اليونيفيل إن الهجمات الإسرائيلية السابقة على برج مراقبة وكاميرات ومعدات اتصالات وإضاءة حدت من قدرتها على المراقبة، وتقول مصادر الأمم المتحدة إنها تخشى أن يصبح من المستحيل رصد أي انتهاكات للقانون الدولي في الصراع.

وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي أمس الأحد مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "أهمية أن تتخذ إسرائيل كل التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية"، بحسب بيان للمكالمة.

حزب الله هاجمت معسكر للجيش الإسرائيلي وتصيب جنود

يذكر أن جماعة حزب الله، أعلنت أمس، إنها هاجمت معسكرا للواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في بنيامينا شمال إسرائيل "بسرب من الطائرات بدون طيار".

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة في الحادث.

وفي الوقت نفسه، تظل منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إسرائيلي على إطلاق إيران صواريخ طويلة المدى في الأول من أكتوبر ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

البنتاجون تعلن عزمها لإرسال قوات ونظام أميركي متطور مضاد للصواريخ إلى إسرائيل



وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، أمس، إنها سترسل قوات أميركية إلى إسرائيل مع نظام أميركي متطور مضاد للصواريخ ، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل ردها المتوقع على إيران.

وقال مسؤولون إن واشنطن حثت إسرائيل بشكل خاص على تحديد رد فعلها لتجنب إشعال حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

