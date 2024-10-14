تغيرات المناخ تهدد الزراعة المصرية.. تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن مخاطر التغيرات المناخية ليست جديدة، بل بدأت منذ عام 2008، حيث شهدنا تغييرات في أنماط الطقس، مما جعل الشتاء يشبه الصيف والصيف يشبه الشتاء. وأوضح فهيم أن هذه التغيرات في درجات الحرارة دفعت الدولة إلى اتخاذ خطوات سريعة للتعامل معها.

التغيرات المناخية

وأشار فهيم إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على جميع الكائنات الحية، بما في ذلك قطاع الزراعة، مؤكدا أن توقعات البروفيسور ساكس تتجاوز تأثيرها على مصر لتشمل العالم بأسره. وأضاف أن السنوات العشر القادمة ستشهد تحديات مناخية خطيرة، كما أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تحذيراته السابقة.

وأوضح فهيم أن الإجراءات الاستباقية هي السبيل الوحيد لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر قامت بإعادة تأهيل الطرق لتفادي الشلل الذي كان يحدث بسبب الأمطار، حيث ساهمت هذه الجهود في تحسين حركة المرور.

وفيما يتعلق بفقدان مصر ربع النيل، قال فهيم إن هناك سيناريوهات مختلفة تتحدث عن زيادة أو نقص في الأمطار خلال الفترة المقبلة. واختتم حديثه بالقول إننا بحاجة إلى مضاعفة الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية.

تأثيرات التغيرات المناخية:

لا يزال العالم يعاني من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل الارتفاعات غير المسبوقة في درجات الحرارة، والجفاف، وظواهر جوية عنيفة أخرى، مما يتطلب من الجميع اتخاذ تدابير ملحة لمواجهة هذه التحديات.

سلط تقرير حديث للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على أهمية العمل المناخي، مشيرًا إلى احتمال بنسبة 80% لتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية السنوية مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لفترة مؤقتة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعتبر هذا تحذيرًا واضحًا بأننا نقترب من الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتراوح متوسط درجة الحرارة العالمية بين عامي 2024 و2028 بزيادة تتراوح بين 1.1 و1.9 درجة مئوية مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900. كما يشير التقرير إلى احتمال بنسبة 86% لتسجيل سنة واحدة على الأقل من هذه السنوات رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، متجاوزة عام 2023، الذي يُعتبر حتى الآن الأكثر حرارة.

أكد التقرير أيضًا وجود احتمال بنسبة 47% لتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية فوق عصر ما قبل الصناعة خلال الفترة 2024-2028، مما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بتقرير العام الماضي. وقد ارتفعت فرصة تجاوز هذا المستوى (1.5 درجة مئوية) إلى 80% في السنوات الخمس المقبلة، بعد أن كانت قريبة من الصفر في عام 2015.