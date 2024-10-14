الزراعة: تخفيض كبير في أسعار البيض بمنافذ الوزارة (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، تفاصيل جديدة عن توفير الوزارة أطباق البيض بسعر أرخص من السوق وطرحها بسعر 150 جنيها للطبق الواحد.

وأكد معاون وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن كرتونة البيض ب١٥٠ جنيه في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة وضم كميات اضافية في الجمعيات الاستهلاكية.

منافذ البيض المتنقلة

وتابع الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أن منافذ البيض المتنقلة، المحملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيه للكرتونة، في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، وأمام المؤسسات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأشار محمد القرش إلى أن سلع الأرز والسكر والزيت واللحوم وبيض المائدة متوفرة بالمنافذ، وفي الفترة الأخيرة كان هناك زيادات في بيض المائدة، وعملنا على توفيره في المنافذ بـ 150 جنيه، وكل السلع متوفرة في المنافذ بتخفيضات عن الخارج من 20% لـ 25%.