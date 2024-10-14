التفاصيل الكاملة لاستخراج بدل فاقد لكارت عداد الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عبر " جوجل" عن استخراج بدل فاقد لكارت عداد الكهرباء مسبق الدفع، حيث يمكن التمكن من ذلك باتباع خطوات بسيطة لضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاع الكهرباء.

طريقة استخراج بدل فاقد لكارت عداد الكهرباء

في البداية التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

يجب تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

على المواطن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء للمستأجرين

كما يمكن استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء للمستأجرين عبر اتباع التالي: تحرير محضر فقد كارت الكهرباء بقسم الشرطة التابع له، وإحضار صورة من التوكيل والأصل للاطلاع عليه، فضلا عن تقديم عقد الإيجار موثق به مدة الإيجار.

كيفية الاستلاف من كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

وفي سياق آخر يتعرض الكثير من المواطنين إلى انتهاء رصيد الكارت، وهو ما يلزم الاستلاف، ويكون ذلك عبر وضع الكارت بشكل مقلوب في العداد مرة أخرى، ليتم الاستلاف لمهلة لا تزيد على 48 ساعة فقط، حيث يتم خصم القيمة التي تم استلافها من عداد الكهرباء لمدة 48 ساعة عقب شحن كارت مرة أخرى.