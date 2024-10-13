اعتماد ميزانية "وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء" وإشادة بالأداء

انتهت منذ قليل أعمال الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، واعتمدت الجمعية برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ميزانية الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأشادت الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر الدسوقي، بالمؤشرات التي تحققت خلال عام الميزانية والتي أظهرت نجاح الشركة في الالتزام بالخطط والبرامج التي أسهمت في تحسين مستويات الخدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ورصد المهندس محمد العبد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهم مؤشرات الأداء للقدرة الفعلية وبنسبة المساهمة و إجمالي القدرات الفعلية، مستعرضا حجم الاستثمارات خلال العام المالى الحالي.



صيانة محطات التوليد لترشيد معدل استهلاك الوقود

مشيرًا إلي أن الشركة التزمت بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة طبقا لتوصيات الشركات المصنعة واللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة.

ولفت إلى أن الشركة طبقت سياسة اختيار تشغيل وحدات التوليد بكل محطة بما يحقق أفضل معدلات استهلاك للوقود مع الالتزام بالقدرة المطلوبة من المحطة من قبل التحكم القومى والتنسيق لتحقيق التشغيل الاقتصادي للوحدات لافتاً إلى ما اتخذته الشركة من إجراءات وتنفيذ للخطط الموضوعة لتحقيق أعلى كفاءة لتشغيل وصيانة محطات التوليد لترشيد معدل استهلاك الوقود.