الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أمن القاهرة يضبط لصوص أسلاك الكهرباء بـ 15 مايو

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطلين لاتهامهم بسرقة أسلاك الكهرباء من العقارات تحت الإنشاء.

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بداية الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية القبض علي عاطلان  لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية ، أدوات "فك وتركيب" ، سلاح أبيض، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية من مجموعة من العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وأقرا بإرتكاب عدد( 6 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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