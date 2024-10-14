وظائف وزارة الدفاع تسيطر على جوجل السعودية.. موعد التقديم

احتلت وزارة الدفاع السعودية مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانها فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية "رجال - نساء" من رتبة "رقيب، حتى جندي".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"X"، تويتر سابقا، أن الوظائف متاحة في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، وما يعادلها.

طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يكون بشكل إلكتروني عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في الأول من جماد أول 1446هـ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.



وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال.. شروط عامة للتقديم