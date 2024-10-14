وظائف وزارة الدفاع تسيطر على جوجل السعودية.. موعد التقديم
احتلت وزارة الدفاع السعودية مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانها فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية "رجال - نساء" من رتبة "رقيب، حتى جندي".
وكانت وزارة الدفاع السعودية أوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"X"، تويتر سابقا، أن الوظائف متاحة في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، والدبلوم، والثانوية العامة، وما يعادلها.
طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يكون بشكل إلكتروني عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ في الأول من جماد أول 1446هـ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.
وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال.. شروط عامة للتقديم
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة
- ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- أن يجتاز المتقدم لوظائف وزارة الدفاع السعودية جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.