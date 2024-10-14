ملف الصفقات يربك الأهلي وكولر يرفض تكرار تجربة موديست

يشهد ملف الصفقات الجديدة داخل النادي الأهلي حالة من الارتباك الشديد، بسبب اختلاف وجهات النظر وضيق الوقت والرغبة الشديدة في تدعيم الفريق قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 اكتوبر الجاري.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع صفقتين على الأقل لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، بعد خسارة بطولة السوبر الافريقي أمام الزمالك في السعودية.

ويفاضل الجهاز الفني حالياً بين بعض اللاعبين المحللين للتعاقد مع أحدهم أبرزهم ثنائي زد عبد الرحمن البانوبي ومصطفي زيكو ومهاجم البنك الاهلي أسامة فيصل ومهاجم فاركو احمد شريف، بخلاف عدد من اللاعبين الأجانب بعضهم تحت السن.

وشهدت الساعات الماضية خلافات في وجهات النظر بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي، بسبب كثرة الترشيحات المعروضة على الجهاز الفني لإبداء الرأي فيها خلال فترة زمنية قصيرة للغاية لا تسمح بدراسة ومتابعة اللاعبين بصوىة كافية.

واعترض كولر بشدة على تكرار نفس سيناريو الموسم الماضي، بالتعاقد مع اللاعبين في اللحظات الأخيرة من فترة القيد والتي تسببت في ضم الفرنسي انتوني موديست، مشددا على ضرورة تأجيل ملف المهاجم الأجنبي إلى يناير القادم الحقول على فرصة للتعاقد مع مهاجم مميز.

وتعيش إدارة التعاقدات حالة من التخبط بعد قرار الإطاحة بأمير توفيق مدير التعاقدات، في ظل قيام العديد من الأشخاص لهذا الدور وبالتحديد محمد رمضان وهاني رمزي مدير إدارة الاسكاوتينج ومروان النايب نائب مدير التعاقدات.

في المقابل، رفضت لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، التراجع عن قرار بيع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار الي سيراميكا كليوباترا، بعد تصريحات وكيل أعماله .

وتتجه النية داخل لجنة التخطيط لاستمرار إعارة قندوسي إلى سيراميكا حتى نهاية الموسم، للحصول على الوقت الكافي لتسويه خارجيا في ظل صعوبة الحصول على عرض مالي مميز من داخل مصر، فضلا عن غلق الباب أمام الزمالك وبيراميدز في ضمه.

كولر يجري تعديلات تكتيكية إستعداداً للسوبر

ومن ناحية أخري، يجري السويسري كولر بعض التغييرات على طريقة اللعب خلال الفترة الحالية، استعدادا لبطولة السوبر المصري للابطال المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 اكتوبر الجاري.

وشهدت مباراة حرس الحدود الودية التي فاز بها الأهلي بثلاثية نظيفة، تعديلات على طريقة اللعب المعتادة 4-3-3 بمنح ادوار مختلفة للاعبي الوسط والجناح أو بالاعتماد على طريقة 3-4-3 ومشتقاتها لزيادة الفاعلية الهجومي.

ويخوض البروفة الودية الأخيرة غدا الثلاثاء، قبل أن يختتم تدريباته يوم الخميس القادم بالتتش، قبل التوجه للمطار، والسفر إلى الامارات على متن طائرة خاصة، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.