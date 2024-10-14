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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لاعب الأهلي السابق : عقلية حسام حسن دائمًا عدم الخسارة حتى في المواجهات الخارجية

بوابة الوفد الإلكترونية

علق محمد عبد الجليل لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني السابق على فرص مصر في تحقيق نتيجة ايجابية امام موريتانيا خلال اللقاء المقرر اقامته خارج الديار غد الثلاثاء الجوله الرابعه لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم العام المقبل بدولة المغرب.

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وواصل خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "حسام حسن يعتمد بشكل مستمر على وجود ثنائي في الارتكاز، ومن الممكن مشاركة مروان عطية وحمدي فتحي في وسط الملعب، في لقاء الثلاثاء امام موريتانيا، عقلية حسام حسن دائما عدم الخسارة وهو مدرب حماسي بشكل كبير ، من الممكن الخروج بنقطة تعادل".

وأوضح: "من الممكن مشاركة محمود صابر في وسط الملعب خلال لقاء موريتانيا، وسوف يشارك مصطفى فتحي في الشوط الثاني، وحسام حسن لديه ثقة كبيرة في قدرات أحمد عيد، وغياب صلاح سيجعل الضغط يقل عن عيد في تلك المباراة، وسوف يظهر بشكل افضل مع زيزو".

وأتم: "اتوقع تعادل مصر مع موريتانيا 1-1 في المباراة القادمة".

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