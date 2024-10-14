الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين من مختلف مدن فلسطين صباح اليوم

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، بشن حملات اعتقال موسعة في مختلف أنحاء فلسطين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي.

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين ونابلس وبيت لحم

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، 10 مواطنين، من بلدتي جبع ويعبد جنوب جنين .

وأفادت بلدية جبع، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت 20 منزلا وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت قرابة 17 مواطنا لساعات، وحققت معهم ميدانيا.

ومن جانبه قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد مؤيد تركمان، ومحمد مهند تركمان، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما في بلدة يعبد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، اليوم، شابين من مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر عنتر من شارع (10)، وزهير دويكات من بلاطة البلد، بعد مداهمة منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال، اليوم، 25 مواطنا.



الاحتلال يفرج عن اثنين من الصحفيين اليوم

وفي سياق آخر أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن المصورين الصحفيين محمد الشريف وأمير عبد ربه، بعد اعتقالهما ليلة أمس في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن المصورين، شريطة الإبعاد عن البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، لمدة أسبوع.

