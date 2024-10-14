منها هجوم حزب الله على جنوبي حيفا.. أبرز الاحداث العالمية اليوم

شهد العالم خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الساخنة والتي حملت بين طياتها أحداث دموية في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء القصف الاسرائيلي على كلا منهما، مما ادى لسقوط شهداء وضحايا فضلا عن إصابة العشرات من المواطنين.

كما شن حزب الله اللبنانية هجوما كبيرا جنوب حيفا على معسكر تدريب قاعدة اللواء غولاني، مما ادى لمقتل ٤ جنود اسرائليين واصابة العشرات منهم، فضلا عن ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 51 شهيدا.

وتستعرض"بوابة الوفد "، ملخصا لأبرز الاحداث العالمية اليوم:

حزب الله يستهدف معسكر تدريب للواء غولاني جنوبي حيفا

قال "حزب الله" اللبناني، إنه استهدف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.

مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء الهجوم جنوب حيفا

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مقتل 4 جنود في الهجوم الذي شنه "حزب الله" على قاعدة عسكرية جنوب حيفا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "قتل 4 جنود جراء انفجار طائرة مسيرة مساء الأحد في قاعدة عسكرية بالقرب من بنيامينا، وأصيب 7 آخرين بجروح خطيرة.

سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بدير البلح

وقد استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

جيش الاحتلال يعترض ٥ صواريخ

ذكر الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، باعتراض خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في منطقة خليج حيفا، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض حوالي خمسة صواريخ عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

ترانب ينجو من محاولة اغتيال

قال تشاد بيانكو عمدة مقاطعة ريفرسايد إنه تم إحباط محاولة اغتيال ثالثة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا.

وقال بيانكو للصحفيين تعليقا على الحادث الذي وقع بالقرب من الموقع الذي تحدث فيه ترامب إلى أنصاره: "أحبطنا محاولة اغتيال أخرى".