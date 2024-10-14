جيش الاحتلال يعترض ٥ صواريخ أطلقت من لبنان

ذكر الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، باعتراض خمسة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وبحسب"سكاي نيوز عربية"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت في منطقة خليج حيفا، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض حوالي خمسة صواريخ عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي، كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت بسقوط صاروخين في منطقة حيفا، مشيرة إلى عدم وقوع اصابات

وفي وقت لاحق من فجر الإثنين، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مركز التأهيل والصيانة "7200" جنوبي حيفا برشقة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، سقطت قرب منطقة بنيامينا شرقي الخضيرة في شمال إٍسرائيل.

ووفقما ذكر الإسعاف الإسرائيلي فإن 67 شخصا أصيب جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، من بينهم 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة.